На станции Новосибирск-Главный снова нашли основание для возбуждение дела о взятках

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении ряда сотрудников железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Они подозреваются во взяточничестве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении маневрового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской дирекции управления движением и еще ряда работников этой же станции по факту получения ими взяток в крупном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», - говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими маневровыми диспетчерами в 2014-2020 годы получал взятки от представителей компаний, продающих продукты на станции. За деньги он организовывал приезд поездов дальнего следования на те платформы, где находились торговые точки этих компаний. По подсчетам правоохранительных органов, суммарно объем взяток составил 3 млн руб.

Все подозреваемые задержаны.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в январе этого года в Новосибирске завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Новосибирска-Главного. Он был признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) УК РФ. Суд оштрафовал подсудимого на 4 млн руб.

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