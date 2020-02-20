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Житель Новосибирска получил посылку из Бельгии с кокаином на 30 млн рублей

Главная Происшествия
Новосибирск
13:31 20 Февраля 2020
наркотики, почта, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске сотрудники таможни изъяли посылку с наркотиками, которая предназначалась 29-летнему местному жителю. В бандероли, доставленной из Бельгии, содержалось 2 килограмма кокаина на сумму 30 млн рублей, сообщили в пресс-центре Федеральной таможенной службы.

Получатель оказался организатором интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске силовики обнаружили мелкие пакеты для фасовки наркотических веществ, а также деньги, полученные от продажи кокаина.

Дилеру грозит пожизненное лишение свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

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