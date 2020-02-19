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Названа причина смерти девочки в новосибирской больнице

Главная Происшествия
Новосибирск
13:12 19 Февраля 2020
больница, ребенок, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Медики установили причину смерти двухлетней девочки в «Детской городской клинической больнице №1» в Новосибирске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ребенок скончался 20 января 2020 года.

Девочка страдала редкой врожденной аномалией развития кишечника, сказали ТАСС в областном министерстве здравоохранения. По информации ведомства, сначала ребенка с подозрением на хирургическую патологию доставили в «Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи». Врачи обнаружили повышенный показатель сахара крови, заподозрили дебют сахарного диабета и, согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, направили пациентку в профильное эндокринологическое отделение детской больницы №1. Там ребенок умер через несколько часов.

17 февраля следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Тогда сотрудник ведомства приступил к сбору медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Фото: pixabay.com

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