Задержан директор новосибирского Института горного дела

В Новосибирске задержан руководитель Института горного дела СО РАН. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор Института горного дела СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Кроме того, по данным следствия, по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны также 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института. Согласно сообщению ведомства, уголовные дела связаны с закупкой измерительной системы телеинспекции в 2017 году, ее стоимость была завышена более чем на 400 тыс. руб.

Фамилии задержанных СКР не указывает. На сайте Института горного дела его директором указан Андрей Кондратенко. По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», под стражей находятся заместитель директора института Владимир Тимонин и научный сотрудник Александр Смоленцев.

Фото: сайт Института горного дела СО РАН