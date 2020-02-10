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Силовики проводят обыски в новосибирском Институте горного дела

Главная Происшествия
Новосибирск
17:30 10 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В новосибирском Институте горного дела имени Н. А. Чинакала Сибирского отделения (СО) РАН проходят обыски. ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что силовики проводят выемку документов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Обыски ведутся в частности в кабинете директора Андрея Кондратенко, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

По неофициальной информации, руководителей института подозревают в организации незаконных финансовых схем с целью хищения средств из казны учреждения.

Добавим, что Институт горного дела имени Н. А. Чинакала занимается исследованием процессов, вызванных техногенной деятельностью человека, а также изучает месторождения полезных ископаемых.

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