Силовики проводят обыски в новосибирском Институте горного дела

В новосибирском Институте горного дела имени Н. А. Чинакала Сибирского отделения (СО) РАН проходят обыски. ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что силовики проводят выемку документов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Обыски ведутся в частности в кабинете директора Андрея Кондратенко, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

По неофициальной информации, руководителей института подозревают в организации незаконных финансовых схем с целью хищения средств из казны учреждения.

Добавим, что Институт горного дела имени Н. А. Чинакала занимается исследованием процессов, вызванных техногенной деятельностью человека, а также изучает месторождения полезных ископаемых.