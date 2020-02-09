11 человек пострадали в ДТП с маршруткой под Новосибирском

В ДТП на трассе В-2115 «Новосибирск-Пашино» пострадали 11 человек, двое погибли. Авария произошла накануне, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом маршрута № 73. После этого иномарку отбросило в машину Nissan под управлением 39-летнего водителя - автомобиль ехал в попутном направлении.

«В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля Honda - женщина 1937 г.р. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Также в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля Honda - женщина 1959 г.р. и две женщины маршрутного автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще 8 пассажиров автобуса», - уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.