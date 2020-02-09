9 февраля
Новосибирск
погода +1 °C
63.47
 
€ 69.63
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

11 человек пострадали в ДТП с маршруткой под Новосибирском

Главная Происшествия
Новосибирск
13:54 9 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ДТП на трассе В-2115 «Новосибирск-Пашино» пострадали 11 человек, двое погибли. Авария произошла накануне, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. 

По данным ведомства, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом маршрута № 73. После этого иномарку отбросило в машину Nissan под управлением 39-летнего водителя - автомобиль ехал в попутном направлении. 

«В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля Honda - женщина 1937 г.р. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Также в медицинское учреждение  с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля Honda - женщина 1959 г.р. и две женщины маршрутного  автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще 8 пассажиров автобуса», - уточнили в ведомстве. 

По данному факту проводится проверка. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

7 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Новосибирска: Закрыто уголовное дело в отношении экс-начальника новосибирского управления ГИБДД

Закрыто уголовное дело в отношении экс-начальника новосибирского управления ГИБДД

6 Февраля 2020 г.
О результатах расследования сообщили в областном следственном управлении СКР
Новости Новосибирска: Алтайский охотник погиб под лавиной

Алтайский охотник погиб под лавиной

6 Февраля 2020 г.
Поиски в Республике Алтай шли неделю
Новости Новосибирска: Астраханец устроил дебош в аэропорту перед вылетом из Новосибирска

Астраханец устроил дебош в аэропорту перед вылетом из Новосибирска

6 Февраля 2020 г.
На мужчину завели уголовное дело
Новости Новосибирска: Автомобиль въехал в группу пешеходов в Новосибирске

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Новосибирске

6 Февраля 2020 г.
ДТП на Красном проспекте обошлось без жертв
Новости Новосибирска: В новосибирский наукоград вернули тепло и воду

В новосибирский наукоград вернули тепло и воду

6 Февраля 2020 г.
Авария на теплопроводе в Кольцово произошла вчера
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске расширят Нарымский сквер

В Новосибирске расширят Нарымский сквер

6 Февраля 2020 г.
Работы в сквере выбраны в качестве одного из приоритетов городского благоустройства в 2020 году
Новости Новосибирска: РАН обеспокоена задержкой финансирования строительства новосибирского синхротрона

РАН обеспокоена задержкой финансирования строительства новосибирского синхротрона

7 Февраля 2020 г.
СКИФ должен быть построен к концу 2023 года
Новости Новосибирска: Чиновники из новосибирского райцентра получили сроки за взятку

Чиновники из новосибирского райцентра получили сроки за взятку

4 Февраля 2020 г.
Приговор вынес Коченевский районный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19