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Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

Главная Происшествия
Новосибирск
13:31 7 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области 84-летний пенсионер погиб от упавшей на него кучи снега. Инцидент произошел накануне, сообщили в Следственном комитете. 

Мужчина убирал снег у подъезда дома в поселке Октябрьский Мошковского района. В этот момент снег сошел с кровли и рухнул на пенсионера. 

«От полученных повреждений он скончался на месте», - пояснили в ведомстве. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливается круг лиц, ответственных за очистку крыш от снега и сосулек. 

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