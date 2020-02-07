Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

В Новосибирской области 84-летний пенсионер погиб от упавшей на него кучи снега. Инцидент произошел накануне, сообщили в Следственном комитете.

Мужчина убирал снег у подъезда дома в поселке Октябрьский Мошковского района. В этот момент снег сошел с кровли и рухнул на пенсионера.

«От полученных повреждений он скончался на месте», - пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Устанавливается круг лиц, ответственных за очистку крыш от снега и сосулек.