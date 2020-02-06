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Закрыто уголовное дело в отношении экс-начальника новосибирского управления ГИБДД

Главная Происшествия
Новосибирск
17:40 6 Февраля 2020
скр, гибдд, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске закрыли уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ГИБДД Сергея Штельмаха. О результатах расследования, которое вел второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следователей, в 2011-2018 годы Сергей Штельмах организовал незаконное изготовление и выдачу … пропусков, «содержащих распоряжение подчиненным сотрудникам органа внутренних дел о том, что проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также лица, находящиеся в нем».

«В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц при помощи указанных удостоверений от какой-либо ответственности. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 286 УК РФ имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», - говорится в сообщении ведомства.

В результате уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Штельмах руководил областным управлением ГИБДД с 2006 года. С октября 2014-го в течение некоторого времени одновременно являлся врио заместителя начальника областного главного управления МВД. Из рядов полиции Сергея Штельмаха уволили в 2018 году.

Фото: сайт управления ГИБДД по Новосибирской области

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