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Алтайский охотник погиб под лавиной

Главная Происшествия
Новосибирск
14:49 6 Февраля 2020
лавина, поиск, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Поиски пропавшего в Республике Алтай охотника закончились. Тело местного жителя было обнаружено в урочище Собачье, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что житель Усть-Коксинского района региона ушел на охоту и не вернулся, в главном управлении МЧС по Республике Алтай узнали 30 января. На поиски отправились не только спасатели, но и жители Мараловодка – всего более 30 человек при поддержке 11 единиц техники. Как выяснилось, охотник попал под снежную лавину.

«В связи большим количеством выпавшего снега и начавшимся потеплением в Республике Алтай сохраняется угроза схода снежных лавин. Главное управление МЧС России по Республике Алтай рекомендует жителям республики и туристам воздержаться от походов по горным маршрутам, и особо тщательно соблюдать меры безопасности вблизи горных склонов», - предупредили в ведомстве.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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