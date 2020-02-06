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Астраханец устроил дебош в аэропорту перед вылетом из Новосибирска

Главная Происшествия
Новосибирск
14:14 6 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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42-летний житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне новосибирского аэропорта Толмачево. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения - он ругался и оскорблял сотрудников аэропорта и других пассажиров, рассказали в линейном отделе МВД.  

«Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть. Установлено, что 42-летний житель Астрахани, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство, возвращался домой с работы вахтовым методом», - сообщили в полиции. 

В отделении мужчина не успокоился и продолжил оскорблять правоохранителей. На него завели административное дело по факту мелкого хулиганства. Также дебошира привлекут к уголовной ответственности за «оскорбление представителя власти». 

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