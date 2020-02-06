Автомобиль въехал в группу пешеходов в Новосибирске. ДТП обошлось без жертв, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел утром в Заельцовском районе. Toyota Corolla, следовавшая по Красному проспекту со стороны пл. Калинина в сторону бывшего городского аэропорта, неожиданно выехала на островок безопасности. В это время проспект переходило несколько пешеходов.

«По предварительным сведениям, в дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины. Одна была доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте», - сообщили в главном управлении МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, за рулем попавшего в ДТП автомобиля находился водитель 1992 года рождения.

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области