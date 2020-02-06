В новосибирский наукоград вернули тепло и воду

В новосибирском наукограде Кольцово ликвидирована авария на теплопроводе. О ходе восстановительных работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Порыв устранен, потребители подключены», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» мэр Кольцово Николай Красников.

Причиной масштабных отключений водо- и теплоснабжения в поселке стал дефекта на теплопроводе. Без тепла и горячего водоснабжения осталось 296 объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, пять детских садов, две школы, три учреждения дошкольного образования и поликлиника.

«Всего на месте происшествия задействованы 11 человек личного состава и четыре единиц техники, включая бригады энергетического предприятия «Промтехэнерго», - сообщал вчера сайт главного управления МЧС по Новосибирской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области