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Чиновники из новосибирского райцентра получили сроки за взятку

Главная Происшествия
Новосибирск
18:02 4 Февраля 2020
взятка, суд, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое чиновников из районного центра Коченево Новосибирской области получили реальные сроки за взяточничество. О решении районного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений районной администрации Александр Крашенинин и начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации поселка Коченево Сергей Черкасов приговорены к семи с половиной годам строгого режима каждый. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, суд установил, что в 2018 году они получили от жителя Новосибирска Игоря Маслова часть взятки в размере 600 тыс. руб. за оперативное содействие в оформлении права пользования на земельный участок.

Кроме того, Александр Крашенинин представил в муниципалитет документы о принадлежащем ему объекте капстроительства, якобы расположенном на земельном участке площадью 44,7 га, а затем приобрел у районной администрации по льготной стоимости (12 тыс. руб.) право собственности на землю рыночной стоимостью 6,1 млн руб.

«Оба фигуранта признаны виновными по п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ (получение взятки и мошенничество). Маслова суд признал виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностным лицам в крупном размере) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн руб.», - уточняет информагентство.

Фото: pixabay.com

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