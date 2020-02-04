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Кровля дома в Новосибирской области обрушилась на самовольных жильцов

Главная Происшествия
Новосибирск
17:17 4 Февраля 2020
дом, обрушение, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В одном из частных домов города Оби Новосибирской области частично обрушилась кровля. Никто не пострадал, но полиция заинтересовалась обитателями здания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одноэтажный кирпичный дом находится на ул. Заводской. Предположительно из-за скопившегося на крыше снега не только просела кровля, но и частично обрушилась одна из наружных стен.

«На месте вызова было установлено, что еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалось 10 человек. Жильцы сообщили, что в доме находится газовый баллон и топится печь. Силами пожарно-спасательных подразделений помещение было проверено на наличие людей, баллон был эвакуирован, а печь затушена», - рассказали в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Между тем, этот жилой дом не эксплуатировался. Сотрудники полиции выясняют личности самовольных жильцов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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