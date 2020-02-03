3 февраля
Новосибирск
погода -8 °C
63.14
 
€ 69.6
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске сообщили о принадлежности здания с рухнувшей кровлей

Главная Происшествия
Новосибирск
13:31 3 Февраля 2020
обрушение, здание, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирское здание, кровля которого рухнула на посетителей, находится в ведении министерства науки и высшего образования РФ. Инцидент произошел в ночь на 2 февраля и привел к гибели одного человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одноэтажное здание находится на Бульваре молодежи,36 (корпус 1) в новосибирском Академгородке. В ночь ЧП оно использовалось в качестве кафе, где собралось около 200 человек.

«И весь комплекс зданий на Бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше», - заявил управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский.

В результате обрушения кровли над помещением гардероба погибла студентка из Бурятии, обучавшаяся в Новосибирске. По данным ТАСС, еще два человека госпитализировано с переломами.

«Пострадавшие в средней степени тяжести оба, в сознании. Сегодня их планируется перевести в обычную палату из реанимации», - рассказали сегодня информагентству в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В ходе его расследования был задержан 27-летний организатор мероприятия в кафе, говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

2 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Новосибирска: В Новосибирске снег обрушил кровлю кафе

В Новосибирске снег обрушил кровлю кафе

2 Февраля 2020 г.
Под завалами оказались пять человек
Новости Новосибирска: Новосибирский следователь подозревается во взяточничестве

Новосибирский следователь подозревается во взяточничестве

31 Января 2020 г.
Фигурантами уголовного дела также являются два адвоката
Новости Новосибирска: Смерть девочки в новосибирской больнице заинтересовала следователей

Смерть девочки в новосибирской больнице заинтересовала следователей

31 Января 2020 г.
Ребенка отправили из одного медучреждения в другое
Новости Новосибирска: Пассажира рейса из Новосибирска отправили в колонию за избиение пилота

Пассажира рейса из Новосибирска отправили в колонию за избиение пилота

30 Января 2020 г.
Пассажир рейса «Новосибирск-Москва» получил реальный срок за оскорбление полицейского и избиение командира самолета. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина во время поса...
Новости Новосибирска: В Новосибирске беременную женщину зарезали в подъезде

В Новосибирске беременную женщину зарезали в подъезде

30 Января 2020 г.
Ранее она уже жаловалась на насилие со стороны бывшего партнера
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирцы обыграли чемпиона России в мужской волейбольной Суперлиге

Новосибирцы обыграли чемпиона России в мужской волейбольной Суперлиге

3 Февраля 2020 г.
«Локомотиву» хватило трех партий
Новости Новосибирска: В Республике Алтай выбрали место для Эл Ойына

В Республике Алтай выбрали место для Эл Ойына

29 Января 2020 г.
Он состоится в начале июля в урочище Ойбок
Новости Новосибирска: В новосибирскую ТОСЭР «Горный» подвели газ

В новосибирскую ТОСЭР «Горный» подвели газ

30 Января 2020 г.
Газопровод протянули от ГРС «Заря»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19