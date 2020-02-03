В Новосибирске сообщили о принадлежности здания с рухнувшей кровлей

Новосибирское здание, кровля которого рухнула на посетителей, находится в ведении министерства науки и высшего образования РФ. Инцидент произошел в ночь на 2 февраля и привел к гибели одного человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одноэтажное здание находится на Бульваре молодежи,36 (корпус 1) в новосибирском Академгородке. В ночь ЧП оно использовалось в качестве кафе, где собралось около 200 человек.

«И весь комплекс зданий на Бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше», - заявил управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский.

В результате обрушения кровли над помещением гардероба погибла студентка из Бурятии, обучавшаяся в Новосибирске. По данным ТАСС, еще два человека госпитализировано с переломами.

«Пострадавшие в средней степени тяжести оба, в сознании. Сегодня их планируется перевести в обычную палату из реанимации», - рассказали сегодня информагентству в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В ходе его расследования был задержан 27-летний организатор мероприятия в кафе, говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области