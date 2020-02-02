Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, в разгар которой произошло обрушение кровли из-за большого количества снега. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным следствия, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», - говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Отметим, что по данным новосибирских властей, разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло обрушение, не выдавалось.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в Академгородке. Кровля пристройки обрушилась под тяжестью снега. В западне оказались пятеро, одна девушка погибла, остальные получили травмы.