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Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе с рухнувшей крышей

Главная Происшествия
Новосибирск
17:24 2 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, в разгар которой произошло обрушение кровли из-за большого количества снега. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

«По данным следствия, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», - говорится в официальном сообщении Следственного комитета. 

Отметим, что по данным новосибирских властей, разрешение на проведение мероприятий в здании, где произошло обрушение, не выдавалось.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в Академгородке. Кровля пристройки обрушилась под тяжестью снега. В западне оказались пятеро, одна девушка погибла, остальные получили травмы. 

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