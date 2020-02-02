В Новосибирске снег обрушил кровлю кафе

В Новосибирске в раздевалке кафе на бульваре Молодежи рухнула крыша - под завалами оказались пять человек. Одна девушка в результате ЧП погибла, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Инцидент произошел 1 февраля в 3:39.

Раздевалка из сэндвич-панелей была пристроена к кафе. По предварительным данным, именно снег стал причиной обрушения деревянной кровли.

«Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Накануне МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли», - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Из-под завалов строения спасатели извлекли пять человек, в том числе тело девушки. Трое пострадавших получили легкие травмы, еще один находится в тяжелом состоянии. Сейчас поисковые работы завершены. По факту ЧП следователи уже завели уголовное дело.