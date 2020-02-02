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В Новосибирске снег обрушил кровлю кафе

Главная Происшествия
Новосибирск
11:58 2 Февраля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Новосибирске в раздевалке кафе на бульваре Молодежи рухнула крыша - под завалами оказались пять человек. Одна девушка в результате ЧП погибла, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Инцидент произошел 1 февраля в 3:39. 

Раздевалка из сэндвич-панелей была пристроена к кафе. По предварительным данным, именно снег стал причиной обрушения деревянной кровли. 

«Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Накануне МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли», - сообщили в чрезвычайном ведомстве. 

Из-под завалов строения спасатели извлекли пять человек, в том числе тело девушки. Трое пострадавших получили легкие травмы, еще один находится в тяжелом состоянии. Сейчас поисковые работы завершены. По факту ЧП следователи уже завели уголовное дело. 

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