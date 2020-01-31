Новосибирский следователь подозревается во взяточничестве

Высокопоставленный новосибирский следователь стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, дело возбуждено в отношении руководителя одного из межрайонных следственных отделов по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а также двух адвокатов областной адвокатской палаты по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

«Руководитель следственного отдела и адвокаты задержаны в ходе проведенных сотрудниками следственного управления совместно с УФСБ России по Новосибирской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн руб. предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области