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Смерть девочки в новосибирской больнице заинтересовала следователей

Главная Происшествия
Новосибирск
13:26 31 Января 2020
ребенок, больница, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске следователи проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки. Она скончалась в отделении реанимации новосибирской больницы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас проводится уголовно-процессуальная проверка, назначены соответствующие судебные экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данным информагентства, после того, как девочка почувствовала себя плохо, ее увезли на машине скорой помощи в одно медучреждение, однако после обследования ребенка направили в другую больницу. Врачи диагностировали у девочки повышение уровня сахара, она была переведена в реанимацию, где и умерла.

«Для меня это вообще нонсенс - неоказание неотложной помощи в этой ситуации, явно что-то было недооценено. Мы будем разбираться», - сообщила, в свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Фото: pixabay.com

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