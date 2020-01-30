Пассажира рейса из Новосибирска отправили в колонию за избиение пилота

Пассажир рейса «Новосибирск-Москва» получил реальный срок за оскорбление полицейского и избиение командира самолета. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина во время посадки на борт был пьян - он ругался на других пассажиров, «демонстрируя пренебрежительное отношение и к экипажу борта воздушного судна». Дебошира попытались успокоить, но тот набросился пилота.

«При попытке доставить обвиняемого в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции», - рассказали в ведомстве.

Обский городской суд приговорил дебошира к 3,5 годам тюрьмы - мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.