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Пассажира рейса из Новосибирска отправили в колонию за избиение пилота

Главная Происшествия
Новосибирск
11:30 30 Января 2020
происшествия, самолет, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пассажир рейса «Новосибирск-Москва» получил реальный срок за оскорбление полицейского и избиение командира самолета. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина во время посадки на борт был пьян - он ругался на других пассажиров, «демонстрируя пренебрежительное отношение и к экипажу борта воздушного судна». Дебошира попытались успокоить, но тот набросился пилота. 

«При попытке доставить обвиняемого в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции», - рассказали в ведомстве. 

Обский городской суд приговорил дебошира к 3,5 годам тюрьмы - мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. 

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