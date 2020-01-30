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В Новосибирске беременную женщину зарезали в подъезде

Главная Происшествия
Новосибирск
10:29 30 Января 2020
убийство, женщина, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске убита беременная женщина. Как выяснилось, недавно она уже обращалась в полицию с заявлением о том, что сожитель её избил, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Днем 27 января 34-летний мужчина в подъезде одного из домов на ул. Кирова ударил ножом свою 33-летнюю знакомую. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

«Злоумышленник с места происшествия скрылся и уехал в город Омск, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Между тем, по данным главного управления МВД России по Новосибирской области, эта женщина 15 января заявила в полицию о том, что в ходе конфликта сожитель нанес ей телесные повреждения.

«Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало», - рассказали о дальнейшем развитии событий в пресс-службе ведомства.

По данным полицейского главка, действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки.

ТАСС, в свою очередь, сообщил о том, что депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина направила депутатские запросы министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову. Она попросила их проверить информацию о том, что убитая в Новосибирске беременная женщина ранее жаловалась в правоохранительные органы на насилие со стороны своего бывшего партнера. Оксана Пушкина является соавтором законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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