Вылетевший в Екатеринбург Embraer вернулся в Новосибирск

Пассажирский самолет Embraer, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, вынужден был вернуться. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачёво, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 17:42 (посадка по решению экипажа», - сказали ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет принадлежит авиакомпании S7. Решение вернуться было принято в связи со срабатыванием сигнализации о технической неисправности. Информагентство со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что у Embraer не убрались закрылки.

Как писали Sibnovosti.ru, ночь на 25 января также по технической причине вернулся в аэропорт Толмачёво самолет S7, который вылетел во Вьетнам. Тогда около 170 пассажиров отправилось на курорт резервным бортом спустя примерно 12 часов.