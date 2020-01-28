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Застрелен руководитель новосибирского ЖСК «Залесский»

Главная Происшествия
Новосибирск
09:11 28 Января 2020
убийство, строительство, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске убит председатель жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олег Арчибасов. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О преступлении информагентству «Интерфакс-Сибирь» рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным информагентства, тело Олега Арчибасова с огнестрельными ранениями было обнаружено в Центральном районе Новосибирска поблизости от офиса ЖСК у входа в среднюю общеобразовательную школу на ул. Каменской. Он был убит выстрелом в голову.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2019 года был сдан в эксплуатацию долгострой - жилой дом на ул. Залесского,6. Первоначально средства на строительство 16-этажного дома привлекало ООО «Гарантсервисстрой». Но в 2010 году компания была признана банкротом. Права застройщика были переданы ЖСК «Залесский». Бывший военный летчик Олег Арчибасов возглавлял ЖСК почти 10 лет.

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