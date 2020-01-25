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Туристы вылетели из Новосибирска во Вьетнам со второго раза

Главная Происшествия
Новосибирск
14:19 25 Января 2020
вьетнам, самолет, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Вылетевший во Вьетнам самолет вернулся в новосибирский аэропорт Толмачёво. Об инциденте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 23:00 рейс вылетел из Новосибирска в Камрань. В полете сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернутся в аэропорт вылета. В 02:00 он вернулся в аэропорт вылета», - сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По ее данным, самолет принадлежит авиакомпании S7. Около 170 пассажиров уже отправилось во Вьетнам резервным бортом.

Как писали Sibnovosti.ru, 18 января этого года в одном из двигателей самолета, вылетавшего в Камрань, воспламенилось топливо. Пассажиры были эвакуированы и отправлены во Вьетнам другим самолетом спустя примерно 12 часов.

Фото: pixabay.com

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