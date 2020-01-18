В новосибирском аэропорту из самолета эвакуировали пассажиров

Сибирским туристам, отправлявшимся из аэропорта Толмачёво во вьетнамский Камрань, пришлось задержаться в Новосибирске. Инцидент с самолетом произошел при запуске одного из двигателей, сообщил корреспондент Sibnovosti.ru.

«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», - сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

По его данным, на борту самолета находилось более 180 пассажиров. В результате, вылет рейса был отложен почти на 12 часов.

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