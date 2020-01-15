Экс-начальник станции Новосибирск-Главный оштрафован на 4 млн рублей

В Железнодорожном районном суде Новосибирска завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Об итогах судебного разбирательства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Экс-начальник Новосибирска-Главного признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) УК РФ. По информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, подсудимый получил взятки в общем размере 453 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций «за создании благоприятных условий в перевозочном процессе».

Суд оштрафовал его на 4 млн руб. Кроме того, экс-начальника станции лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три с половиной года.

О задержании начальника главного новосибирского вокзала Sibnovosti.ru сообщали в сентябре 2019 года. Тогда правоохранительные органы называли меньшую сумму взяток – 329 тыс. руб. По данным следствия, обвиняемый полностью признал вину.

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