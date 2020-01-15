15 января
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Экс-начальник станции Новосибирск-Главный оштрафован на 4 млн рублей

Главная Происшествия
Новосибирск
12:22 15 Января 2020
приговор, штраф, вокзал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Железнодорожном районном суде Новосибирска завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Об итогах судебного разбирательства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Экс-начальник Новосибирска-Главного признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) УК РФ. По информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, подсудимый получил взятки в общем размере 453 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций «за создании благоприятных условий в перевозочном процессе».

Суд оштрафовал его на 4 млн руб. Кроме того, экс-начальника станции лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три с половиной года.

О задержании начальника главного новосибирского вокзала Sibnovosti.ru сообщали в сентябре 2019 года. Тогда правоохранительные органы называли меньшую сумму взяток – 329 тыс. руб. По данным следствия, обвиняемый полностью признал вину.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Кемеровский подросток скончался после инцидента в новосибирском аквапарке

Кемеровский подросток скончался после инцидента в новосибирском аквапарке

13 Января 2020 г.
Юноша застрял в бассейне и захлебнулся
Новости Новосибирска: В Новосибирской области пожар в крупном торговом комплексе

В Новосибирской области пожар в крупном торговом комплексе

8 Января 2020 г.
Загорелись павильоны в центральной части города Искитима
Новости Новосибирска: На главной площади Владивостока сожгли фигуру «Мышь на сыре»

На главной площади Владивостока сожгли фигуру «Мышь на сыре»

1 Января 2020 г.
На главной площади Владивостока сожгли фигуру «Мышь на сыре», стоимость которой составляла почти 700 тыс рублей.
Новости Новосибирска: Директор новосибирского планетария признан невиновным

Директор новосибирского планетария признан невиновным

25 Декабря 2019 г.
Процесс завершился в Октябрьском райсуде
Новости Новосибирска: Прокуратура требует приостановить работу торгового центра в Новосибирске

Прокуратура требует приостановить работу торгового центра в Новосибирске

24 Декабря 2019 г.
Причина – многочисленные нарушения пожарной безопасности
Новости Новосибирска: Сибиряки вывели за границу 1,3 млрд рублей

Сибиряки вывели за границу 1,3 млрд рублей

18 Декабря 2019 г.
Уголовное дело с 11 фигурантами расследуется в Новосибирской области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

Мороженых карасей отправили из Новосибирской области в Китай

14 Января 2020 г.
Это первая экспортная партия такой продукции
Новости Новосибирска: Турпоток из Китая в Новосибирскую область вырос до 40 тыс. человек

Турпоток из Китая в Новосибирскую область вырос до 40 тыс. человек

10 Января 2020 г.
В январе совершен прямой перелет по маршруту Новосибирск - Карамай
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» переломила ход игры в Пекине

Новосибирская «Сибирь» переломила ход игры в Пекине

14 Января 2020 г.
Сибиряки добились победы, проигрывая по ходу игры 0:3
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19