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Кемеровский подросток скончался после инцидента в новосибирском аквапарке

Главная Происшествия
Новосибирск
13:03 13 Января 2020
парк, подросток, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирской больнице скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке «Аквамир». Об инциденте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Он находился в очень тяжелом состоянии и в 03:10 в понедельник скончался, не приходя в сознание», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» представитель регионального министерства здравоохранения.

Инцидент в аквапарке произошел 8 января. 16-летний подросток из Кемерова застрял в металлической конструкции бассейна аквапарка и стал тонуть. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

9 января следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

Один из крупнейших российских аквапарков «Аквамир» был открыт в 2016 году. Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2017 года в этом аквапарке только спасатели помогли выбраться ребенку, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов.

Фото: сайт аквапарка «Аквамир»

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