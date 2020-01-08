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В Новосибирской области пожар в крупном торговом комплексе

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Новосибирск
12:14 8 Января 2020
новосибирск, торговый, пожар, центр
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Загорелся торговый комплекс в центральной части города Искитима в Новосибирской области. Сообщение о крупном возгорании в ТК"Центральный" поступило в МЧС рано утром. Площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров.

Очень быстро, практически через минуты, первые пожарные расчеты уже находились на улице Вокзальная, 2, где и расположены торговые павильоны.

Плотное задымление на втором, мансардном этаже затрудняло работу пожарных. На ликвидации огня были заняты 113 человек и 32 единицы техники, 88 человек – это личный состав ГУ МЧС по Новосибирской области.

Представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков сообщил, что пожар был локализован еще в 9.05 по местному времени, но  полностью справиться с огнем не удалось.

Тридцать человек вышли из здания в первые минуты после начала пожара сами. По оперативным данным, пострадавших нет.

Фото tayga.info

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