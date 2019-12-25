Директор новосибирского планетария признан невиновным

В Новосибирске завершился процесс по делу бывшего директора МКУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Планетарий» Сергея Масликова. Он был полностью оправдан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Представленные следствием доказательства как по отдельности, так и в совокупности не подтверждают вину Сергея Масликова», - процитировал судью Октябрьского райсуда «Коммерсантъ-Сибирь».

Как писали Sibnovosti.ru, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий) было возбуждено в начале 2018 года.

«Следствием установлено, что летом 2015 года и осенью 2017 года в нарушение установленной процедуры передачи муниципального имущества, стоящего на балансе организации, руководитель указанного учреждения получил от физических лиц взятки в виде денег за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования сначала на расчетный счет подконтрольной организации, а затем лично в помещении «Планетария» на общую сумму свыше 190 тыс. руб.», - заявили тогда в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В дальнейшем менялись и квалификация преступления и меры пресечения в отношении Сергея Масликова. На сайте планетария указывается, что в настоящее время директором является Татьяна Белоусова.

Фото: страница МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в соцсети «ВКонтакте»