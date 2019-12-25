25 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Директор новосибирского планетария признан невиновным

Главная Происшествия
Новосибирск
14:19 25 Декабря 2019
директор, суд, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске завершился процесс по делу бывшего директора МКУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Планетарий» Сергея Масликова. Он был полностью оправдан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Представленные следствием доказательства как по отдельности, так и в совокупности не подтверждают вину Сергея Масликова», - процитировал судью Октябрьского райсуда «Коммерсантъ-Сибирь».

Как писали Sibnovosti.ru, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий) было возбуждено в начале 2018 года.

«Следствием установлено, что летом 2015 года и осенью 2017 года в нарушение установленной процедуры передачи муниципального имущества, стоящего на балансе организации, руководитель указанного учреждения получил от физических лиц взятки в виде денег за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования сначала на расчетный счет подконтрольной организации, а затем лично в помещении «Планетария» на общую сумму свыше 190 тыс. руб.», - заявили тогда в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В дальнейшем менялись и квалификация преступления и меры пресечения в отношении Сергея Масликова. На сайте планетария указывается, что в настоящее время директором является Татьяна Белоусова.

Фото: страница МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Прокуратура требует приостановить работу торгового центра в Новосибирске

Прокуратура требует приостановить работу торгового центра в Новосибирске

24 Декабря 2019 г.
Причина – многочисленные нарушения пожарной безопасности
Новости Новосибирска: Сибиряки вывели за границу 1,3 млрд рублей

Сибиряки вывели за границу 1,3 млрд рублей

18 Декабря 2019 г.
Уголовное дело с 11 фигурантами расследуется в Новосибирской области
Новости Новосибирска: Пассажирам рейса Новосибирск – Бангкок поменяют самолет

Пассажирам рейса Новосибирск – Бангкок поменяют самолет

17 Декабря 2019 г.
Борт вернулся в Толмачёво из-за технической неисправности
Новости Новосибирска: Дебошира скрутили в летевшем в Новосибирск самолете

Дебошира скрутили в летевшем в Новосибирск самолете

16 Декабря 2019 г.
Самолет выполнял рейс из Минеральных Вод
Новости Новосибирска: Жители района в Новосибирской области на ночь остались без газа

Жители района в Новосибирской области на ночь остались без газа

11 Декабря 2019 г.
Авария произошла на межпоселковом газопроводе
Новости Новосибирска: В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки черной икры

В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки черной икры

10 Декабря 2019 г.
Бизнесмены задержаны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

20 Декабря 2019 г.
Ледовый городок в Театральном сквере откроется сегодня
Новости Новосибирска: В Китае растет объем игровой индустрии

В Китае растет объем игровой индустрии

20 Декабря 2019 г.
В 2019 году он превысил 310 млрд юаней
Новости Новосибирска: В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

В мэрии Новосибирска опасаются проблем с вывозом мусора в 2020 году

20 Декабря 2019 г.
У регоператора по обращению с ТКО меняются подрядчики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19