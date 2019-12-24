Прокуратура требует приостановить работу торгового центра в Новосибирске

Работа торгово-выставочного центра «Мельница» в Новосибирске может быть приостановлена из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. С иском в суд обратилась прокуратура Железнодорожного района города.

В ходе проверки торговых помещений на ул. Фабричной, 31 представители надзорного ведомства выявили 80 нарушений требований противопожарного законодательства.

«Согласно заключениям испытательной пожарной лаборатории по Новосибирской области, автоматическая система пожарной сигнализации, система противодымной вентиляции находятся в неработоспособном состоянии. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не соответствуют нормативным документам пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решением суда работа торгового центра может быть приостановлена до устранения выявленных нарушений, передает корреспондент

Sibnovosti.ru.

Фото: 2Gis