Сибиряки вывели за границу 1,3 млрд рублей

В Новосибирской области расследуется уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек. По версии следствия, члены группировки занимались незаконными валютными операциями с выводом денег за границу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

«…Незаконная деятельность участников преступного сообщества осуществлялась в городах Новосибирске и Барнауле, заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм», - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, за 2016-2019 годы предполагаемые участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1,3 млрд руб.

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