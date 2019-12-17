Пассажирам рейса Новосибирск – Бангкок поменяют самолет

В новосибирский аэропорт Толмачёво вернулся самолет, вылетевшей в Бангкок. Борт принадлежит авиакомпании S7, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность.

«Рейс S7 Новосибирск – Бангкок, который вылетел в 03:05 (23:05 мск), вернулся в новосибирский аэропорт Толмачёво из-за технической неисправности самолета. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров», - сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС.

По данным транспортной прокуратуры, на борту находилось около 150 пассажиров. Их разместили в здании аэровокзала и планируют отправить в столицу Таиланда резервным бортом.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября этого года самолет авиакомпании Azur air, вылетевший из Томска на вьетнамский остров Фукуок, был вынужден совершить посадку в аэропорту китайского города Сиань. Причиной стало срабатывание одного из датчиков технической неисправности.

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