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Дебошира скрутили в летевшем в Новосибирск самолете

Главная Происшествия
Новосибирск
17:26 16 Декабря 2019
аэропорт, следствие, дебоширы
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали очередного пьяного дебошира. Он прибыл в Новосибирск рейсом из Минеральных Вод, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудников линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво пригласили на борт прибывшего самолета после обращения экипажа.

«Поднявшись на борт, сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона», - рассказала об инциденте официальный представитель министерства Ирина Волк.

Как выяснилось, экипаж был вынужден «ограничить его в движениях», так как гражданин нецензурно ругался в адрес бортпроводников и других пассажиров, и даже пытался войти в кабину пилотов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на транспорте). Для предварительного расследования его передадут в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Фото: сайт МВД России

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