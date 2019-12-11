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Жители района в Новосибирской области на ночь остались без газа

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Новосибирск
10:02 11 Декабря 2019
авария, газ, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на 11 декабря специалисты ООО «Газпром Газораспределение Томск» ликвидировали последствия аварии на газопроводе в Новосибирской области. Утром газ начал поступать в дома частного сектора в Колыванском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение об аварии поступило во вторник в 20:42. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, из-за несанкционированных земляных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления Соколово – Колывань произошел порыв сети. Без газа остались райцентр Колывань, а также еще целый ряд населенных пунктов - Чаус, Скала, Большой Оеш, Подгорная. Под отключение попало 3,5 тыс. объектов, включая многоквартирные жилые дома, пять детсадов, четыре средних образовательных школ и центральная районная больница.

В ликвидации последствий аварии приняло участие 20 человек и восемь единиц техники. Вскоре после полуночи газ был подан в социальные объекты.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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