Жители района в Новосибирской области на ночь остались без газа

В ночь на 11 декабря специалисты ООО «Газпром Газораспределение Томск» ликвидировали последствия аварии на газопроводе в Новосибирской области. Утром газ начал поступать в дома частного сектора в Колыванском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение об аварии поступило во вторник в 20:42. По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, из-за несанкционированных земляных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления Соколово – Колывань произошел порыв сети. Без газа остались райцентр Колывань, а также еще целый ряд населенных пунктов - Чаус, Скала, Большой Оеш, Подгорная. Под отключение попало 3,5 тыс. объектов, включая многоквартирные жилые дома, пять детсадов, четыре средних образовательных школ и центральная районная больница.

В ликвидации последствий аварии приняло участие 20 человек и восемь единиц техники. Вскоре после полуночи газ был подан в социальные объекты.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области