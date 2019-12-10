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В Новосибирске перекрыли крупный канал поставки черной икры

Главная Происшествия
Новосибирск
15:09 10 Декабря 2019
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Новосибирске силовики перекрыли канал поставки свежей черной икры. Деликатес доставляли авиатранспортом, а затем продавали в городе. Задержаны организаторы нелегального бизнеса, рассказали в линейном отделе МВД России. 

«Добытые браконьерами особо ценные и охраняемые водные биологические ресурсы грузовыми самолетами доставлялись в Новосибирск с Дальнего Востока. Емкости с черной икрой были замаскированы в партиях пластиковых контейнеров с легально перевозимой красной икрой. Поставки шли в адрес двух коммерческих организаций, которыми руководил 38-летний подозреваемый. В обязанности его 28-летнего брата входило размещение объявлений о реализации деликатесного товара на различных торговых площадках в интернете и поиск покупателей», - рассказали в ведомстве. 

Одного из подозреваемых задержали на выезде из аэропорта Толмачево, другого - в своем офисе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение или продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Задержанным грозит до девяти лет тюрьмы и крупный штраф в размере 3 млн рублей. Всего было изъято 7 кг черной икры. 

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