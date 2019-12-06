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Сотрудницу администрации Новосибирска подозревают в мошенничестве с земельными участками

Главная Происшествия
Новосибирск
17:15 6 Декабря 2019
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководителя отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района администрации Новосибирска подозревают в мошенничестве. В областной прокуратуре по итогам проверки сообщили, что чиновница приобрела муниципальный земельный участок на имя умершего человека. По данным надзорного ведомства, преступление было совершено еще в 2012 году, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудница мэрии, действуя от имени скончавшейся в 2010 году женщины, приобрела право собственности на земельный участок, площадью более 8 соток.

«Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для дачи правовой оценки. В результате 4 декабря по этим материалам полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования могут быть выявлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

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