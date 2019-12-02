Новосибирский охотник случайно застрелил компаньона

В Новосибирской области расследуется уголовное дело о гибели охотника. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в Купинском районе. 30 ноября трое мужчин охотились здесь на косулю. Подозреваемый загонял животное, а двое его компаньонов расположились в кустарниках.

«… Злоумышленник, нарушая правила ведения охоты,… не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия МР-153, произвел выстрел по кустам, где находился 45-летний мужчина», - описывает случившееся сайт следственного управления СКР по Новосибирской области.

Пострадавший получил пулю в спину и вскоре скончался.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области