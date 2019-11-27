Экс-руководитель новосибирского вокзала признал вину в деле о взятках

В Новосибирске передано в суд дело бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. О завершении расследования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, железнодорожник обвиняется по ч. 2, а также п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

«По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый… получил взятки… на общую сумму более 450 тыс. руб. от представителей двух коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций, а именно: при возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых организациями, обвиняемый должен был принимать меры к их исключению…», - говорится в сообщении ведомства.

О задержании начальника вокзала Sibnovosti.ru сообщали в сентябре 2019 года. Тогда правоохранительные органы называли меньшую сумму взяток – 329 тыс. руб. По данным следствия, обвиняемый полностью признал вину.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР