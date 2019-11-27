Новосибирские следователи проверяют информацию о нападениях на школьников

Следователи занялись проверкой информации об избиении школьников в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», - говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

В ведомстве информагентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что одним из поводов для проверки стало видео с избиением, произошедшим во дворах за ДК им. Горького. О появлении группы подростков, терроризирующих сверстников на ул. Богдана Хмельницкого, сообщил, в частности один из пользователей на странице «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области