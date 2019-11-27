27 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские следователи проверяют информацию о нападениях на школьников

Главная Происшествия
Новосибирск
12:51 27 Ноября 2019
следствие, подросток, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следователи занялись проверкой информации об избиении школьников в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», - говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

В ведомстве информагентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что одним из поводов для проверки стало видео с избиением, произошедшим во дворах за ДК им. Горького. О появлении группы подростков, терроризирующих сверстников на ул. Богдана Хмельницкого, сообщил, в частности один из пользователей на странице «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: У подозреваемых в серии краж в Новосибирске нашли автоматы и пулемет

У подозреваемых в серии краж в Новосибирске нашли автоматы и пулемет

26 Ноября 2019 г.
Всего в числе подозреваемых 11 человек
Новости Новосибирска: В Кировском районе Новосибирска восстанавливается теплоснабжение

В Кировском районе Новосибирска восстанавливается теплоснабжение

21 Ноября 2019 г.
19 и 20 ноября произошли два порыва на одном участке
Новости Новосибирска: Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

21 Ноября 2019 г.
Самолет вылетит 21 ноября в 17:15
Новости Новосибирска: Приватизация коттеджа экс-руководителя СО РАН привела к уголовному делу

Приватизация коттеджа экс-руководителя СО РАН привела к уголовному делу

18 Ноября 2019 г.
Его фигурантом СМИ называют заместителя председателя отделения
Новости Новосибирска: В Новосибирске боец смешанных единоборств и его подруга осуждены за избиение прохожего

В Новосибирске боец смешанных единоборств и его подруга осуждены за избиение прохожего

15 Ноября 2019 г.
Они приговорены к реальному сроку
Новости Новосибирска: Тела новосибирских охотников нашли на озере

Тела новосибирских охотников нашли на озере

11 Ноября 2019 г.
Поиски пропавших продолжались около недели
Новости компаний
22/11
Как пользоваться кредиткой и не влезть в долги?
20/11
Автокредит - как сделать его более выгодным
20/11
Кредит в банке Тинькофф
19/11
Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Парк снежной скульптуры открылся на самом севере Китая

Парк снежной скульптуры открылся на самом севере Китая

22 Ноября 2019 г.
Центральная фигура парка – Санта-Клаус высотой 15 метров
Новости Новосибирска: Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

22 Ноября 2019 г.
Энергетики справились с первой крупной аварией на новосибирских теплосетях в этом отопительном сезоне
Новости Новосибирска: Пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил рубеж в 6 млн человек

Пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил рубеж в 6 млн человек

25 Ноября 2019 г.
По итогам года в Толмачёво ожидают результат в 6,7 млн
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19