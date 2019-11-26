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У подозреваемых в серии краж в Новосибирске нашли автоматы и пулемет

Главная Происшествия
Новосибирск
14:07 26 Ноября 2019
мвд, кража, группа
Автор: Sibnovosti.ru
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Правоохранительные органы обезвредили в Новосибирске группу граждан, подозреваемых в серии краж из торговых складов и квартир. В ее арсенале был даже пулемет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, Росгвардии и регионального управления ФСБ. В числе подозреваемых 11 человек. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, они проникали в складские помещения и похищали различную технику, электротовары и оборудование. Ущерб оценен в 5 млн руб.

«Несколько раз мужчины устраивались охранниками в организации, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход. Злоумышленники действовали в ночное время, похищенное хранили в гаражах и частных домах, а позже продавали посредством интернета или сбывали через магазин, принадлежащий участнику группы. Также на счету группировки несколько квартирных краж», - сообщила она.

По данным полиции, в ходе обысков были обнаружены гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций. Нашли и часть похищенного.

Уголовные дела расследуются по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: сайт МВД России

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