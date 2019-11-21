21 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Кировском районе Новосибирска восстанавливается теплоснабжение

Главная Происшествия
Новосибирск
18:25 21 Ноября 2019
теплоснабжение, авария, дома
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня во второй половине дня была устранена одна из самых крупных аварий на новосибирских тепловых сетях за последнее время. Из-за нее без тепла оказалось 25 зданий, включая 12 многоквартирных домов, три детсада и поликлинику, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления. Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной», - сообщила пресс-служба Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла осталось 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилмассиве на окраине Новосибирска. 20 ноября, после устранения аварии, произошел второй прорыв на том же участке сети. Повторная авария затронула более 20 зданий. Как пояснил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин, для устранения аварии пришлось менять 30 м трубопровода.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

21 Ноября 2019 г.
Самолет вылетит 21 ноября в 17:15
Новости Новосибирска: Приватизация коттеджа экс-руководителя СО РАН привела к уголовному делу

Приватизация коттеджа экс-руководителя СО РАН привела к уголовному делу

18 Ноября 2019 г.
Его фигурантом СМИ называют заместителя председателя отделения
Новости Новосибирска: В Новосибирске боец смешанных единоборств и его подруга осуждены за избиение прохожего

В Новосибирске боец смешанных единоборств и его подруга осуждены за избиение прохожего

15 Ноября 2019 г.
Они приговорены к реальному сроку
Новости Новосибирска: Тела новосибирских охотников нашли на озере

Тела новосибирских охотников нашли на озере

11 Ноября 2019 г.
Поиски пропавших продолжались около недели
Новости Новосибирска: На новосибирском терминале разгружали за взятки

На новосибирском терминале разгружали за взятки

31 Октября 2019 г.
Полицейские задержали руководителя одного из транспортных предприятий
Новости Новосибирска: Более 180 тыс россиян остались без света из-за циклона

Более 180 тыс россиян остались без света из-за циклона

30 Октября 2019 г.
Пострадали 10 человек.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Итальянцы закупили новосибирские прицелы

Итальянцы закупили новосибирские прицелы

17 Ноября 2019 г.
В поставку вошли несколько моделей производства НПЗ
Новости Новосибирска: На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

20 Ноября 2019 г.
Пропускная способность магистрали увеличится в полтора-два раза
Новости Новосибирска: Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

Сергей Афанасьев передумал уходить из новосибирского театра

19 Ноября 2019 г.
Власти пообещали НГДТ решить проблему с помещением
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19