В Кировском районе Новосибирска восстанавливается теплоснабжение

Сегодня во второй половине дня была устранена одна из самых крупных аварий на новосибирских тепловых сетях за последнее время. Из-за нее без тепла оказалось 25 зданий, включая 12 многоквартирных домов, три детсада и поликлинику, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления. Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной», - сообщила пресс-служба Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла осталось 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилмассиве на окраине Новосибирска. 20 ноября, после устранения аварии, произошел второй прорыв на том же участке сети. Повторная авария затронула более 20 зданий. Как пояснил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин, для устранения аварии пришлось менять 30 м трубопровода.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании