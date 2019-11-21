Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

Самолет авиакомпании «Алроса» не может вылететь из Новосибирска в Москву из-за сложных метеоусловий. Рейс был задержан более чем на сутки, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Самолет выполняет рейс по маршруту Певек - Новосибирск - Москва. Накануне по метеоусловиям самолет, летевший из Москвы на Чукотку, не смог приземлиться в Певеке, он был направлен в Анадырь, в результате произошла задержка рейса», - пояснили в ведомстве.

Вылет ожидают 50 пассажиров - восемь человек попросили размещения в гостинице. Самолет отправится в пункт назначения в 17:15 по местному времени.