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Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан из-за непогоды

Главная Происшествия
Новосибирск
14:13 21 Ноября 2019
новосибирск, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Самолет авиакомпании «Алроса» не может вылететь из Новосибирска в Москву из-за сложных метеоусловий. Рейс был задержан более чем на сутки, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 

«Самолет выполняет рейс по маршруту Певек - Новосибирск - Москва. Накануне по метеоусловиям самолет, летевший из Москвы на Чукотку, не смог приземлиться в Певеке, он был направлен в Анадырь, в результате произошла задержка рейса», - пояснили в ведомстве. 

Вылет ожидают 50 пассажиров - восемь человек попросили размещения в гостинице. Самолет отправится в пункт назначения в 17:15 по местному времени. 

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