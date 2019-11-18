Приватизация коттеджа экс-руководителя СО РАН привела к уголовному делу

Правоохранительные органы заинтересовались приватизацией одного из коттеджей в новосибирском Академгородке. Ранее по договору соцнайма это служебное жилье было предоставлено академику РАН Александру Асееву, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с приватизацией коттеджа, сообщил ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники. По данным «Интерфакс-Сибирь», фигурантом дела стал Эдуард Скубневский. На сайте СО РАН он указан в качестве заместителя председателя отделения по эксплуатации, а ранее занимал пост управделами СО РАН.

«Мера пресечения ему не избрана, он находится на свободе», - сказал источник информагентства.

Александр Асеев занимал пост председателя СО РАН в 2008-2017 годы. Затем коттедж был приватизирован и оформлен на родственников академика. Издание «Родные берега» уточняет, что речь идет о коттедже на ул. Мальцева,16, а Эдуард Скубневский не должен был прописывать своего начальника, так как у Александра Асеева уже была квартира.

Фото: Ерлан Байжанов/«Родные берега»