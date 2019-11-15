В Новосибирске боец смешанных единоборств и его подруга осуждены за избиение прохожего

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор бойцу смешанных единоборств Марку Белых и его 18-летней подруге за жестокое избиение прохожего. Молодые люди напали на 34-летнего ранее незнакомого мужчину еще в январе. 21-летний боец внезапно прыгнул на прохожего со спины, повалил на землю и стал бить кулаками по голове, предварительно лишив возможности сопротивляться.

Подруга нападавшего потребовала мужчину уйти. Через некоторое время все трое снова встретились на улице. Тогда спортсмен снова решил совершить нападение.

«Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками рук, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата», - сообщили в пресс-службе суда.

Курлаева схватила лопату и четыре раза ударила мужчину по голове, от чего он упал. После этого боец продолжил избиение.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы пальцев, травмы, раны и ссадины головы.

Подсудимые вину свою не признали. Однако суд счел доказательства достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор. Марк Белых приговорен к 4 годам колонии строгого режима, Екатерина Курлаева к 2 годам колонии общего режима. Они также должны выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.