11 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Тела новосибирских охотников нашли на озере

Главная Происшествия
Новосибирск
10:16 11 Ноября 2019
мчс, охотник, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области найдены тела двух охотников. Пропавших любителей охоты искали около недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О результатах поиска проинформировала Аварийно-спасательная служба Новосибирской области (АСС НСО).

«Военным с помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции», - говорится в сообщении службы на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Двое жителей Новосибирской области на лодке «Сибирячка» с подвесным мотором вышли на Убинское 1 ноября. Больше их никто не видел. Главное управление МЧС по Новосибирской области сообщало о начале поиска 5 ноября.

«Поисковая операция проводится на водном объекте, где илистое дно, акватория на 400 м от берега заросла камышом и более чем на 3 км покрыта льдом - все это осложняет работу спасателей», - отмечал тогда и. о. главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов. Всего в поисках участвовало более 30 человек.

Фото: страница Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На новосибирском терминале разгружали за взятки

На новосибирском терминале разгружали за взятки

31 Октября 2019 г.
Полицейские задержали руководителя одного из транспортных предприятий
Новости Новосибирска: Более 180 тыс россиян остались без света из-за циклона

Более 180 тыс россиян остались без света из-за циклона

30 Октября 2019 г.
Пострадали 10 человек.
Новости Новосибирска: В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы

В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы

19 Октября 2019 г.
В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна,
Новости Новосибирска: Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Новосибирской области

Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Новосибирской области

14 Октября 2019 г.
В некоторых районах объявлен режим ЧС
Новости Новосибирска: В Новосибирске директор охранной фирмы арестован после массовой потасовки на Хилокском рынке

В Новосибирске директор охранной фирмы арестован после массовой потасовки на Хилокском рынке

14 Октября 2019 г.
Кроме того, задержан его сообщник
Новости Новосибирска: После драки на новосибирском рынке из страны выдворят 11 мигрантов

После драки на новосибирском рынке из страны выдворят 11 мигрантов

10 Октября 2019 г.
В результате стрельбы пострадали пять человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская область размещает облигации

Новосибирская область размещает облигации

7 Ноября 2019 г.
Объем эмиссии по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске уволен главный архитектор

В Новосибирске уволен главный архитектор

9 Ноября 2019 г.
Мэр подписал заявление
Новости Новосибирска: Китайский дворец-музей Гугун представит книги о кошках

Китайский дворец-музей Гугун представит книги о кошках

6 Ноября 2019 г.
Около 600 лет кошки охраняют здания Запретного города от грызунов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19