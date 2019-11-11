Тела новосибирских охотников нашли на озере

В Новосибирской области найдены тела двух охотников. Пропавших любителей охоты искали около недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О результатах поиска проинформировала Аварийно-спасательная служба Новосибирской области (АСС НСО).

«Военным с помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции», - говорится в сообщении службы на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Двое жителей Новосибирской области на лодке «Сибирячка» с подвесным мотором вышли на Убинское 1 ноября. Больше их никто не видел. Главное управление МЧС по Новосибирской области сообщало о начале поиска 5 ноября.

«Поисковая операция проводится на водном объекте, где илистое дно, акватория на 400 м от берега заросла камышом и более чем на 3 км покрыта льдом - все это осложняет работу спасателей», - отмечал тогда и. о. главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов. Всего в поисках участвовало более 30 человек.

Фото: страница Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»