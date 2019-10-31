На новосибирском терминале разгружали за взятки

В Новосибирске задержан руководитель одного из транспортных предприятий. Он подозревается во взяточничестве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о задержании распространила пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«По его указанию отдельным коммерческим организациям создавались наиболее благоприятные условия для погрузочно-разгрузочных работ на терминальном комплексе. За покровительство с использованием своего должностного положения фигурант каждый раз получал до 200 тыс. руб.», - говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс-Сибирь».

По данным силовиков, по четырем выявленным фактам общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила почти 500 тыс. руб. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении должностного лица три уголовных дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Фамилия задержанного и название руководимого им предприятия не указываются. Информагентство со ссылкой на органы следствия уточняет, что речь идет о начальнике производственного участка механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения ОАО РЖД.