Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Новосибирской области

В Новосибирской области с прошедших выходных наблюдается сложная пожароопасная обстановка — природные пожары бушуют в 77 термических точках. В Чановском, Куйбышевском и Барабинском районах введен режим ЧС, сообщили в ГУ МЧС по области. Местным жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую листву. Нарушителям грозят крупные штрафы.

По данным чрезвычайного ведомства на 10 октября, в Чулымском районе Новосибирской области ликвидируют пал травы, который частично перешел на строения поселка Тихомировский.

«Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и локализуют возникшее загорание трех заброшенных строений и одного частного дома. На месте работают 36 человек и 9 единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 тонн воды. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что переходу огня на жилые и нежилые здания способствовал сильный ветер.