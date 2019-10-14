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Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
14:48 14 Октября 2019
происшествия, новосибирск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Новосибирской области с прошедших выходных наблюдается сложная пожароопасная обстановка — природные пожары бушуют в 77 термических точках. В Чановском, Куйбышевском и Барабинском районах введен режим ЧС, сообщили в ГУ МЧС по области. Местным жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую листву. Нарушителям грозят крупные штрафы. 

По данным чрезвычайного ведомства на 10 октября, в Чулымском районе Новосибирской области ликвидируют пал травы, который частично перешел на строения поселка Тихомировский. 

«Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и локализуют возникшее загорание трех заброшенных строений и одного частного дома. На месте работают 36 человек и 9 единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 тонн воды. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. 

Отмечается, что переходу огня на жилые и нежилые здания способствовал сильный ветер. 

 

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