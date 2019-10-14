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В Новосибирске директор охранной фирмы арестован после массовой потасовки на Хилокском рынке

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Новосибирск
14:01 14 Октября 2019
происшествия, новосибирск, драка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске задержаны организаторы массовой драки со стрельбой на Хилокском рынке. В вымогательстве и хулиганстве подозревают 31-летнего ранее неоднократно судимого директора охранной фирмы, а также его 29-летнего сообщника. Они требовали от торговцев деньги за право работать на рынке. Предприниматели не согласились и вышли на массовый протест.

«В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «хулиганство» и ч. 2 ст. 163 УК РФ «вымогательство». В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, 7 октября между предпринимателями и рэкетирами произошел массовый конфликт, в котором участвовало около 200 человек, 25 из них были задержаны, пятерым потребовалась помощь медиков, двое госпитализированы.

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