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После драки на новосибирском рынке из страны выдворят 11 мигрантов

Главная Происшествия
Новосибирск
09:26 10 Октября 2019
новосибирск, происшествия, драка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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11 мигрантов могут выдворить из России после массовой драки на Хилокском рынке в Новосибирске — в результате стрельбы пострадали пять человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. 

Полиция инициировала проверку миграционного законодательства на рынке — правоохранители проверили 195 иностранных граждан. Силовики составили в общей сложности 9 протоколов по факту нарушений правил въезда в страну или правил пребывания на территории РФ.

«11 иностранных граждан помещены в спецприемник. Сейчас в отношении них осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Напомним, массовая драка произошла 7 октября в Новосибирске на территории Хилокского рынка. По данным МВД, в конфликте принимали участие более 200 граждан, 25 человек задержаны. Пять человек после драки обратились за медпомощью, двое были госпитализированы.

Причины конфликта сейчас выясняются. 

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