Власти Киргизии заинтересовались массовой дракой в Новосибирске

Органы власти Киргизии взаимодействуют с новосибирской полицией, которая занимается расследованием драки в Новосибирске. Драка была массовой, и в ней приняли участие граждане этой страны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сотрудники генерального консульства Кыргызской Республики в г. Новосибирск выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов. В настоящее время генеральное консульство проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбужденного уголовного дела», - говорится в сегодняшнем сообщении киргизского МИДа.

Драка произошла рядом с плодоовощным рынком «Хилокский» 7 октября. В ней приняло участие до 200 человек. По данным ТАСС, 25 человек было задержано, двоих пришлось госпитализировать. Информагентство сообщает о возбуждении новосибирской полицией уголовного дела по статьям УК РФ о хулиганстве и вымогательстве, но официального сообщения на этот счет пока нет.

Причины конфликта точно неизвестны. Источник ТАСС говорит о том, что сторонами в нем стали торговцы и охранники.

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